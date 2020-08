Salones de eventos de nuevo sin fecha para reapertura

Los representantes de salones de fiestas están desesperados ante el anuncio de que seguirán sin abrir por tiempo indefinido

| 21/08/2020 | ionicons-v5-c 11:01 | - Jesús Vargas |

Ante el anuncio del secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, el representante de la asociación, "Salones Unidos" dio su postura.

"La situación nuestra es una situación apremiante porque nuestro giro lleva castigado cinco meses y no nada más salones de eventos, es bien importante que comprenda el doctor de la O que estamos hablando de proveedores para eventos, que también es un punto bien importante, gente que tiene equipos de audio, videos, pasteles".

Estos centros cerraron sus puertas desde marzo pasado.

"Yo lo entiendo, yo estoy a favor de la salud y de hacer las cosas bien, pero pedir que te extiendas extender meses más cuando llevas cinco meses, es muy complicado".

Jorge Padilla asegura que alrededor de 50 negocios cerraron sus puertas definitivamente.

Muchos de ellos rentaban los espacios para ofrecer sus servicios.

"La realidad es que no es personal, no es que no entendamos, es que son cinco meses, ese es el problema y si él nos viene a poner como una excusa el hecho de las emociones, pues con más coraje, eso no es un parámetro como para que nos puedan cerrar por esto".

te puede interesar Falta de trabajo frena sus planes; pide la reapertura de casinos

La industria de las fiestas tiene una cadena de suministros de decenas de proveedores para cada evento la cual también fue duramente afectada.

"El problema de proveedores es peor, los proveedores empezaron a vender sus cosas desde junio, ellos pea que veas, ellos están peor que nosotros".

Ellos piden a la Secretaría de Salud que les permita abrir ya que cumplen con las medidas sanitarias, como las que les han impuesto, por ejemplo, a los restaurantes.