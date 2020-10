Roban por sexta ocasión escuela ubicada frente a Fuerza Civil en Escobedo

Aprovechando la ausencia que provocó la pandemia del Covid-19 en los planteles escolares, ladrones saquearon en su totalidad una escuela en el municipio de Escobedo

Escobedo, NL.- Desde la entrada se veían las huellas del vandalismo, que sin respeto alguno se llevaron todo lo que se encontraron de valor.



"Ya no sabemos qué hacer el monto es superior a los 140 mil pesos se llevaron todo, este es el sexto robo desde marzo han hecho destrozos en esta escuela", señaló Blanca Anguiano, madre de familia afectada.

La escuela primaria Vicente Guerrero se encuentra ubicada sobre la carretera a Laredo, justo enfrente del campo policial de Fuerza Civil, en la colonia Las Nuevas Puentes, y en varias ocasiones ha sido visitada por los amantes de lo ajeno.

En los salones ya no existe nada no hay computadoras, ni cableado, no dejaron ni un solo minisplit, solo daños cuantiosos.

Ahora solo esperan que la Secretaria de Educación o cualquier autoridad los atienda para poner en orden este plantel educativo.