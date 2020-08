Siguen sin ser aprobada la Revocación de Mandato

La Ley de Participación Ciudadana es una de las legislaciones que han permanecido en el congelador del Congreso del Estado pues contiene un apartado que puede destituir a funcionarios que no cumplan con su deber

Nuevo León.- Se trata de la Revocación de Mandato, figura que está en el capítulo VI de la citada Ley; misma que fue aprobada en una primera vuelta en el año 2016 en las Comisiones de Gobernación y Legislación.

Pero la segunda vuelta sigue pendiente, pues los diputados siguen sin crear las leyes secundarias para que finalmente pueda quedar legislado.

Activistas como Liliana Flores y Gilbertos Marcos Handal, opinaron que esta figura no iba a salir al menos en esta Legislatura, como sucedió con el tema de la destitución del Gobernador Jaime Rodríguez y el Secretario General de Gobierno, Manuel González.

"Ya tiene muchos años el tema de la revocación de mandato y no entendemos por qué no lo sacan; ya lleva 5 años cinco largos años.", señaló Marcos Handal.

"El problema es que no han hecho las leyes secundarias: esa es la razón por la cual no se ha podido aplicar el asunto de la revocación de mandato, entonces eso nos hace pensar que, esas disputas que hay entre el Ejecutivo y el Congreso pareciera ser que son puros actos acimulacion. Porque si realmente no están de acuerdo con el desempeño del ejecutivo pues deberían de haber hecho todas las leyes relativas a la revocación de mandato para que se pudiera aplicar." refutó Flores.

Por su parte, el Líder de la Bancada del PRI en el Congreso, Francisco Cienfuegos, aceptó que es una Ley que no ha podido salir en estos cinco años y aseguró que será en este periodo en que se aprobará.

"El Grupo Legislativo del PRI está a favor de que se legisle la materia, que exista la revocación del mandato en nuestra Constitución y en la Legislación, y que sea un derecho de los ciudadanos poder remover a sus gobernantes si es que no les está pareciendo la manera en que están ejerciendo su labor."

"Por voluntad del Grupo Legislativo del PRI es que, a lo que yo me puedo comprometer, es votar a favor de la revocación de mandato."

Para este nuevo periodo, las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, promovieron en su Agenda Mínima otra vez esta figura.