Revisa administrador del Insabi servicios de salud en NL

Por: Alberto Vásquez

El administrador del Instituto de Salud para el Bienestar a nivel nacional, Víctor Lamoyi Bocanegra, visitó Nuevo León para revisar los servicios de salud, y acompañado de Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud estatal, recorrieron primero, el Hospital Materno Infantil, Hospital Metropolitano y después el Hospital Universitario, y al Hospital San José para determinar las condiciones y el abasto de medicamento.

Manuel de la O Cavazos dijo que se tiene una estrecha colaboración con el Hospital Universitario donde se manejan a los pacientes con cáncer, al igual que el Hospital San José, confirmando que no hay desabasto de medicamentos para combatir esta enfermedad.

"El Instituto Mexicano del Seguro Social, se que hubo algunas manifestaciones de los padres de familia que tenían niños con cáncer, también he estado hablando con el doctor José María Sepúlveda y con el delegado del IMSS para ver ese tipo de problemas, y me dicen que tienen ya algunos de los medicamentos. Cualquier persona que necesite algún medicamento oncológico que acuda conmigo, que me mande un inbox, que se meta a mi Facebook y lo ayudamos", informó Manuel de la O Cavazos.

El secretario de Salud en Nuevo León dijo que ha tenido ya pláticas con el director del Hospital San José y con pacientes con cáncer de mama, para conocer los problemas con los medicamentos que se ocupan para continuar con los tratamientos.

Explicó además que se van a adherir al convenio del Insabi, pero no a la federalización de los servicios de salud que consisten en cederle toda la administración, los hospitales, los centros de salud, eso no, porque Nuevo León no está de acuerdo en eso pero sí colaborar de la mano muy apegados al gobierno federal para dar mejores resultados.

"Están en revisión de jurídico, lo tiene que firmar el gobernador, el tesorero, un servidor, el contralor, está en revisión, la fecha límite para firmarlo es el día último de este mes, entonces si no es esta semana a más tardar la próxima, están en los detalles finales y lo firmamos", dijo Manuel de la O.

Manifestó que serán 1,200,000 las personas que recibirán los beneficios del Insabi, ya que el 75% de la población cuenta con seguro social por que se trabaja con la Secretaría de Salud a nivel federal para brindar dicha atención.