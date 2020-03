Retiene Hospital Universitario a bebé por cuenta de 45 mil pesos

Joven madre va por cesárea al Hospital Universitario, pero al llegar el esperado momento de tener a su bebé, los médicos desatendieron sus súplicas y la sometieron a un parto natural, y al forzar la situación, el bebé nació con una fractura en el hombro y no se lo entregarán si antes no paga 45 mil pesos

Por: Olivia Martínez

El pasado 12 de marzo, Sofía Felícitas Pedroja Rodríguez llegó al Hospital Universitario para tener a su bebé y de inmediato puso en antecedentes a los médicos: debía ser cesárea, por las particularidades de su embarazo.

"Pero me regresaron, que porque el bebé estaba bien, hasta que no me dieran los dolores, cuando yo traía una orden del ginecólogo particular que ya debió haber sido el día 12 porque venía con un peso de alrededor de cuatro kilos, y era muy estrecha para parto natural y aparte venía enredado en el cordón umbilical en el cuello y aparte traía una hidronefrosis del lado derecho", recordó.

Cuatro días después, el día 18, a esta joven madre de 22 años de edad se le rompió la fuente, y ella se volvió a topar con la insensibilidad.

"Vengo y todavía me tienen en una camilla, que porque estaba todo ocupado y que el doctor estaba ocupado, cuando el doctor pasaba de un lado para otro, hasta que se les ocurrió irme a checar, ya traía dilatación seis, después me pasaron a una camilla con dilatación ocho, y todavía querían que me esperara hasta que no me saliera todo el líquido amniótico y yo ya sentía toda la cabecita del bebé afuera, ya me pasan a labor y en la labor todavía me estuvieron aplanando mi estómago que porque yo no quería pujar, cuando yo quería pujar traía los dolores y me empezó a dar temperatura, después me decían que ya no pujara, y después nomás sentí donde me jalaron al bebé", explicó.

te puede interesar Calla Walmart tras denuncia de cliente por agresiones

Tras el nacimiento, los médicos le avisaron que le fracturaron un brazo al bebé.

"La ginecóloga nomás dijo que la disculpáramos porque jalaron al bebé y le rompieron el bracito, yo pensé que se iba a hacer algo bien, pero lo jalaron... no es justo, quiero sacarlo de aquí", afirmó.

"Me dicen que se le hizo una fractura... y luego me dicen que traía una infección", lamentó.

Angustiada, este martes ella sólo les pedía el alta médico para llevárselo, pero resultó que le están reteniendo al bebé hasta que no pague 45 mil pesos, más otros 14 mil pesos por la atención a ella.

"No tenemos de dónde pagar eso", aclaró.

Para ella fue claro lo que pasó.

"Fue negligencia médica porque ya traía la orden del ginecólogo donde me tenían que haber hecho cesárea, por el peso del bebé, si me hubieran hecho cesárea el bebé no hubiera tenido problema", dijo

La abuelita del bebé, doña Juanita, recriminó.

"Yo no voy a robar para traerles el dinero... ¿quién se va a hacer responsable de ese niño, al que le fracturaron sus huesitos?, antes deberían de pagarnos a nosotros o no cobrarnos nada, (la doctora dijo) que me pedían disculpas... y me dijo "es que fue descuido de nosotros (del personal médico)", refirió.

te puede interesar Pese a letrero de advertencia, media cuadra luce con desechos

La mamá carece de trabajo y tiene otro niño que alimentar, y la abuelita es viuda, y su único ingreso es la pensión universal de 2 mil pesos.

Pese a todo, esta joven madre siente que le cambia la vida ver a su bebé.

Info7 buscó a los directivos del Hospital Universitario y prometieron revisar el caso.