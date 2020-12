Respalda Felipe de Jesús Cantú a Víctor Fuentes por candidatura del PAN a gubernatura

El ex candidato a la Alcaldía de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, respaldó al precandidato a la gubernatura Víctor Fuentes Solís

| 22/12/2020 | ionicons-v5-c 12:14 | Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- Tras una reunión que pactaron como acto de precampaña en un reconocido hotel de la ciudad, el también ex edil municipal, exhortó a los militantes a dar su voto de forma democrática este 10 de enero.

"No tengo yo un plan específico pero sí la convicción de que hay que incentivar la democracia de que tiene que haber participación de todos y es la invitación que yo le hago la militancia que participe en este proceso y que sea su decisión la que defina al candidato de Acción Nacional a gobernador", dijo Cantú Rodríguez

Agregó que espera que estos sufragios puedan ayudar a que el Senador sea elegido por el partido.

"Como en cualquier democracia: se gana con votos. Habrá 14600 militantes que tomen su decisión y yo espero que Víctor obtenga la mayoría, pero así es cómo se obtienen las candidaturas: a fuerza de votos", manifestó.

Los rumores que corren, acerca de la salida de ambos panistas en caso de que se designe a Fernando Larrazábal como candidato oficial, Fuentes Solís aseguró que no dejarán el PAN y confían en que se dé un proceso interno limpio.

"Confiamos y estamos seguros que el día 10 de enero habrá un ejercicio democrático y ojalá que sea así", señaló.

"En todos nuestros cargos en los que afortunadamente nos ha conferido la gente del pueblo, hemos salido por la parte de enfrente; siempre hemos salido con la cabeza en alto, nunca hemos perdido la limpieza con la cual nos hemos comportado y nos hemos transmitido y lo vamos a seguir haciendo, nunca me he escondido de nada ni de nadie siempre he dado la cara y voy a seguir en el PAN", culminó el Senador.

Fuentes Solís, informó que el motivo de la reunión fue para intercambiar opiniones pero sobre todo recibió consejos del ex candidato regiomontano, de quien dijo, le hubiera gustado ser compañeros de proceso interno.