Rescatan a perro atrapado en drenaje pluvial en Santa Catarina

La mascota aparentemente llevaba varios días atrapado en el drenaje pluvial en la zona de la col. Fama 2

Por: Carlos Campos

Elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil municipal rescataron a un perro que probablemente llevaba varios días atrapado en el drenaje pluvial, en la colonia Fama 2 del municipio de Santa Catarina.

Vecinos del sector que escucharon al perro pidieron el apoyo de los cuerpos de rescate, quienes se aproximaron a la zona.

Al ubicar el lugar exacto en el que se encontraba la mascota, iniciaron con las labores y utilizando equipo de cuerdas lograron sacarlo y ponerlo a salvo.

El director de Protección Civil municipal, Gilberto Almaguer, comentó que en la zona del rescate no había acceso para el perro, ya que las rejas estaban bien puestas y no había acceso, por lo que todo parece indicar que el can pudo haber llegado aguas abajo desde el arroyo El Obispo.

Tras ponerlo a salvo, los socorristas se dieron a la tarea de ubicar a los dueños del can.

