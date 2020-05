Reportan que six de Tecate se vende ¡en 200 pesos! en depósitos y tienditas

Algunos negocios de la metrópoli regia comienzan a resentir los estragos del paro de producción y distribución de cerveza, vendiendo la poca que les queda en precios muy elevados

Por: Redacción Web

Monterrey.- Varios establecimientos comerciales reportaron la "sequía de cerveza" debido al paro de producción y distribución de la misma desde el pasado 1 de abril, en medio de la contingencia por Covid-19.

Dicha situación, hoy la recienten las tienditas de la esquina, abarrotes, depósitos, supermercados, etc, quienes reportan sus hieleras y refrigeradores "vacíos".

Esto ha provocado que algunos negocios estén encareciendo el precio del producto por muy arriba de su precio normal.

Queda cerveza solo para 10 días

En un depósito, se llegó a reportar la venta del six de Tecate en hasta $200 pesos, cuando normalmente se vende ente los 75 y 90 pesos; y el "12" en 300 pesos, que cuesta alrededor de 140 y 160 pesos.¬†

De acuerdo con información, los primeros quince días de mayo serán cruciales pues habrá que estar a la espera de si se permite a las empresas comercializar este producto.

Si es así, el inventario disponible solo alcanzaría para un promedio de 10 días de venta, y si esto se agota y aún no se reinician las actividades en las plantas cerveceras, no quedará otra que esperar, pues el producto ya no estaría disponible. Este escenario fue admitido por directivos de Femsa el pasado jueves.