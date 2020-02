Reportan mala calidad del aire en García; estación Juárez sigue averiada

Noticias de hoy - 26/02/2020 08:38 a.m.

Por: Redacción Web

El Reporte de Calidad del Aire del presente miércoles 26 de febrero arrojó que el municipio de García, Nuevo León cuenta con mala calidad del aire al registrar 103 puntos Imeca Por lo que se recomienda que la población no salga de casa si no es estrictamente necesario, asimismo, no es ambiente óptimo para las actividades al aire libre.

En lo que concierne al resto del área metropolitana la calidad es regular, siendo los municipios de San Nicolás de los Garza y Santa Catarina los que presentaron niveles de contaminación más altos al presentar 93 y 94 puntos Imeca respectivamente.

Cabe destacar que el estado en el que se encuentra el aire en el municipio de Juárez, NL. Esto debido a que desde hace varios días la estación se reporta como ´en mantenimiento´.