Relata mujer acoso de sujeto que se masturbó frente a ella

La joven, identificado como Astrid N., se encontraba esperando el camión cerca de Paseo La Fe cuando un hombre comenzó a masturbarse frente a ella y su amiga

Por: Andrea Rodríguez

La joven que fue acosada por un hombre cuando se encontraba esperando el camión narró cómo fue que pasó este desagradable hecho.

De acuerdo a la joven, identificado como Astrid N., ella se dirigía al centro de la ciudad con su amiga pero al equivocarse de camión tuvieron que bajarse para esperar otro cerca de Paseo La Fe y cuando se encontraban esperándolo el hombre comenzó a masturbarse frente a ellas.

"Mi amiga y yo estábamos esperando el camión para ir al centro entonces llega el carro y se para enfrente pero ninguna de las dos hicimos por voltear, dijimos de seguro está esperando a alguien.

"Entonces estábamos esperando el camión, pasó pero no se paró, entonces nos pusimos enfrente del carro y nos empezamos a reír y nos regresamos, yo por inercia volteé y el chavo estaba haciendo eso (tocándose sus partes íntimas), yo lo vi se empezó a reír y yo le dije a mi amiga", comentó Astrid.

Al darse cuenta de que ya lo habían visto, el hombre avanzó un poco pero se paró más enfrente, la amiga de Astrid no creía hasta que el hombre se regresó y lo volvieron a ver.

"Mi amiga me dijo no te creo, total no sé porqué se volvió a regresar y siguió haciéndolo y mi amiga ya lo vio y fue cuando agarró el celular y lo empezó a grabar y dondeĀ el señor vio que le grabó las placas se fue", agregó la joven.

De acuerdo al padre de la joven era la primera vez que su hija salía sola al centro y vivió estos desagradables hechos.

En el video captado por las jóvenes se pudo observar que el hombre viajaba a bordo de un automóvil March en color azul con las placas SSP-52-40.