Reitera reconocimiento Apodaca a policías que detuvieron a #Lordexalcalde

Por: Iram Hernández





Aunque no presentarán ninguna denuncia contra el #Lordexalcalde Heliodoro Treviño Gutiérrez, exedil de Salinas Victoria, tras manejar ebrio, el alcalde de Apodaca, César Villarreal, aplaudió que los policías no se dejarán amedrentar y procedieran conforme a la ley.

Tras sostener un encuentro con otros priístas en el restaurante El Invernadero, el edil apodaquense reconoció a los oficiales que no se amedrentaron, al enfatizar que "detener ebrios que apelan al influyentismo es trabajo de todos los días para los policías".

Garza Villarreal apuntó que no se harán distinciones y la aplicación del reglamento será pareja, además de desmentir el rumor sobre que los oficiales habrían sido dados de baja por someter a un exalcalde.

"La instrucción es la misma en todos los casos, si es cumpliendo la ley no importa que digan que conocen al Presidente, al Gobernador, al Alcalde o a un Diputado, se aplica la ley".

"Ayer corrió el falso rumor de que hubo sanción para los policías, pero lo aclaré oportunamente. Los policías merecen mi reconocimiento y mi felicitación porque no se amedrentaron, porque defendieron a su jefe, e incluso, a mí me defienden cumpliendo la ley y no dejándose amedrentar", expresó.

Ello tras la divulgación de un video en donde el exfuncionario Heliodoro Treviño lanza insultos, golpes y amenazas, mientras fingía que hablaba por celular con el secretario de Seguridad Pública de Apodaca, Víctor Navarro, y así evitar que los uniformados lo arrestaran.

"Él pago una multa económica, fue su esposa por él a las 2:00 de la mañana, no cometió ningún delito porque fue una falta administrativa y pagó la multa. La unidad que el conducía sigue en el corralón, no la va obtener hasta que pague la multa que esa sí es más cuantiosa de algunos miles de pesos", expresó el alcalde y agregó que los policías no presentaron ninguna denuncia en contra del exmunícipe de Salinas Victoria.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Administración municipal sostuvo que desde hace meses Treviño renunció a su cargo público para dedicarse de lleno a un negocio particular.