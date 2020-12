Reitera Clara Luz su compromiso con los ciudadanos

Flores Carrales, señaló que tiene el compromiso de ser congruente con toda la ciudadanía y seguir siendo la misma que ha sido durante sus años de servicio público

| 20/12/2020 | ionicons-v5-c 15:43 | Andrea Rodíguez |

.- Al señalar que ahora que es precandidata seguirá siendo la misma de antes y no cambiará su manera de ser, la precandidata dea la gubernatura,Carrales, firmó su 'credo' y reiteró su compromiso y trabajo a favor de los ciudadanos.

Flores Carrales señaló que hay muchos prejuicios, sobre si cambiará su manera de ser por lo que decidió redactar un escrito en donde le habla a la ciudadano sobre lo qué es, lo que cree y cómo es.

"Ha habido en los últimos días muchas personas que me han preguntado que si voy a cambiar, que si voy a seguir siendo la misma... reitero mi compromiso de congruencia de como he sido siempre y como soy, mi congruencia con todos, con mis hijos y definitivamente con todos los ciudadanos de Nuevo León.

"Quiero mi legado, a mis hijos y a los hijos de todos, sea un mejor Nuevo León del que todos nos sintamos muy orgullosos, esto es lo que me define a mí cómo soy, así soy yo, esto es en lo que yo creo, y esto es lo que he sido durante todo el tiempo que me he dedicado al servicio público y desde que me he forjado y así voy a seguir siendo, voy a seguir trabajando por lo que creo", mencionó la precandidata.

Agregó que seguirá creyendo en la generación de oportunidades para todos, en la honestidad, en no robar, no mentir y no traicionar.

"Creo en la educación, en la cultura del esfuerzo, creo en la innovación y el espíritu emprendedor, creo en la autentica igualdad entre todas las personas, creo en la familia para fortalecernos como sociedad.

"Creo en servir a los demás con acciones que mejoren sus vidas, creo en el manejo transparente de los recursos públicos, no creo y no estoy de acuerdo con los compadrazgos, ni con la impunidad, creo en la inclusión y el trabajo en equipo, y creo en la seguridad y en la salud para vivir sin miedo", apuntó Flores.

La precandidata agradeció a los ciudadanos que la apoyaron en el proceso de Morena para ser la precandidata, agregó que ese gracias a ese número de personas por la que hace el compromiso con la ciudadanía, para ser congruente con lo que siempre ha sido, lo que es y lo que seguirá siendo.