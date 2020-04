Regresarán a su casa en patrullas a quienes anden en la calle

La Secretaría de Salud de Nuevo León buscará implementar medidas más estrictas ante la emergencia sanitaria por Covid-19

INFO7

Por: Jesús Vargas

Al asegurar que aún siguen recibiendo reportes de grupos de personas en las calles, pedirán apoyo a los cuerpos policíacos.



La medida fue discutida en la reunión que sostuvieron los gobernadores del noreste el pasado viernes.



"Efectivamente me preocupa ver gente en la calle, ayer platicaron los gobernadores y acordaron tener medidas mucho más estrictas, y el gobernador está convencido de que tiene que ser mucho más estricto", informó el titular de Salud, Manuel de la O.



Señaló que las medidas buscan disnuir el riesgo de contagio por Covid-19 ya que quienes tienen actividades en la calle, representan un riesgo.



"El gobernador va a platicar con los alcaldes para que la próxima semana aquellas personas que anden en la calle les hagan la recomendación los policías (a las personas) para que se vayan a su casa", aclaró.



"Si no, incluso pues que los lleven en la patrulla a su casa porque no pueden estar en la calle".



Durante la rueda del fin de semana el titular de salud pidió a la población no adquirir pruebas rápidas de Covid-19 que no estén avaladas ya que carecen de validez oficial.



A través de redes sociales las autoridades han detectado la comercialización de estos reactivos, incluso en ventas por mayoreo.