Ordena NL medidas inéditas y radicales de cierres

04/12/2020 - Rosalinda Tovar

Nuevo León.- El riesgo de saturación hospitalaria en Nuevo León, principal signo de alarma en la pandemia, se mantiene muy bajo, pero aún así el secretario de salud, Manuel de la O, ordenó ayer medidas radicales e inéditas como cerrar los fines de semana toda actividad comercial.



El argumento del gobierno del estado es que los indicadores Covid han empeorado, pero los datos muestran que lo que ha subido son las neumonías y el número de contagios , lo cual no necesariamente es grave, ya que hoy la enfermedad se cura con mucho más éxito y su tasa de mortalidad ha caído de forma considerable.

Y es que si bien hay más contagios, hoy generan menos muertes debido al mayor conocimiento que tienen los médicos y la ocupación de camas hospitalarias se mantiene estable.

Sin embargo, eso no pareció considerarlo el Dr. De la O, pues, en plena época navideña y cuando apenas se recuperaban del duro golpe que representó estar cerrados varios meses, determinó ponerle nuevamente cerrojo sábados y domingos a la operación de centros comerciales, restaurantes, cines, casinos, museos e iglesias, ferias del pino, entre otros giros.

De la O dijo que el Consejo de Seguridad en Salud le autorizó que la medida entre en vigor a partir de las 00:00 horas del sábado y estará vigente hasta el próximo lunes 21 de diciembre.

"La gente sigue saliendo y no lo hacen sólo para ir a trabajar, no crean que no nos damos cuenta de las reuniones en salones, quintas y casas", dijo De la O Cavazos.