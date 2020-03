Regios quedan varados en Perú por cierre de tráfico aéreo

Por: Iram Hernández

Al menos 200 mexicanos, entre ellos varios regios y sampetrinos están varados en Perú por la pandemia de Coronavirus al cerrar el tráfico aéreo, ello sin que autoridades peruanas y mexicanas les resuelvan la situación.

En el país andino, el presidente Martín Vizcarra anunció el cierre de sus fronteras, así como el bloqueo de salidas y entradas de vuelos a su país como parte de las medidas de prevención ante la contingencia mundial del virus Covid-19.

Los regios siguen "atorados" en Cusco y Lima donde desde hace menos de un día, tienen 24 horas para salir del país, pues a partir de las 23:00 horas del 16 de marzo se realizará del cierre total de fronteras.

"No podemos salir, no tenemos vuelos. Nuestras salidas estaba programadas para después y no sabemos qué hacer, en la Embajada de México no nos contestan", señaló una de las afectadas Zulema Rodríguez.

Entre el grupo de los mexicanos que se encuentran atorados en Perú provienen de Toluca, Aguascalientes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Culiacán y Puebla.

Hasta el momento han formado un grupo a través de Whatsapp para comunicarse entre ellos y solicitar apoyo a la Embajada de México en Perú para poder salir del país aunque hasta el momento no han tenido ningún tipo de respuesta.

"Estamos muy desesperados, pero no nos han dado respuesta y esperamos que así se pueda dar a conocer nuestro caso", indicó otro regio contactado.