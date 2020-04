Regidores panistas se oponen a desvirar el 'Presupuesto Participativo' de San Pedro

La regidora del PAN en el Cabildo de San Pedro, Karla Flores, señaló que aunque se aprueben tomarán medidas contra el redireccionamiento del presupuesto participativo

Por: Yaressi Ortega

La regidora Karla Flores dijo que el alcalde, Miguel Treviño, tiene más opciones para hacer reajustes en lugar de arrebatarle dinero a la gente.

"Voy en contra porque ni siquiera se habló con la gente, este presupuesto de participación ciudadana es de los colonos, es de la gente, yo no voy en contra de la solidaridad al contrario me solidarizo con eso también.

"Voy en contra desde donde se está agarrando el dinero pudiera él hacer una lista grande de todas las obras que tiene paradas, hacer un análisis de presupuesto del 2020 contra el 2019, y en vez de que se haya elevado un 20 por ciento se eleve un 10 y ahí le sobrarían 280 y tantos millones de pesos porque no lo mueve de ahí porque quitárselo directamente a los vecinos", expresó.

Dijo que esta actitud que muestra el edil es similar a la del presidente un discurso populista dividir en vez de confrontar a la sociedad.

"Dice que el 80% de ese presupuesto para los colonos de la zona Valle zona poniente si el otro 20% entonces desde ahí está dividiendo y yo no digo que no se necesite una fuerte cantidad o más cantidad para una zona que en otra, pero no por eso vas a denostrar a la otra zona que también tiene muchos microempresarios y gente que está quebrando sus negocios.

"No podemos nosotros tomar decisiones por los demás de un presupuesto que ya es de alguien más, que son impuestos de la gente son recursos de sus propias obras y no hablemos de parques porque luego dice que nosotros politizamos las cosas, dejemos a un lado a los parques que si quieren gastar 600 millones en sus parques, pues entonces que lo haga y que quede a su conciencia, pero entonces que mueva 100 millones de pesos de otra obra", indicó la regidora panista.

Agrego que el video que el alcalde subió a sus redes está mañana da un mensaje implícito acusándolo de quien vote en contra no se solidariza con la gente por lo que afirmó Treviño no debería actuar de esa forma ya que confunde a los ciudadanos.

"Me entristece que diga eso de que sabe que algunos lo van a votar en contra porque no nos hagamos tontos habla de los regidores del PAN y está poniendo palabras de vamos por el mismo camino de la solidaridad entonces si yo lo voto en contra no voy por el camino de la solidaridad me entristece que él piense eso eso de mí como su compañera del ayuntamiento él sabe que no soy así", puntualizó.