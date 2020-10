Cuestionan permiso en construcción de San Pedro

El secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mencionó que desconocía si la obra contaba con permiso por lo que los regidores señalaron que se les estaba bloqueando información

| 28/10/2020 | ionicons-v5-c 16:26 | Andrea Rodríguez |

San Pedro.-Durante la Sesión de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, los regidores panistas Brenda Tafich y Ernesto Chapa cuestionaron si una obra ubicada en la calle Independencia, en el municipio de San Pedro, cuenta con los permisos necesarios para su construcción.

La regidora Brenda Tafich señaló que tras una queja vecinal de ruido excesivo en dicha construcción, acudió y se percató que la lona de permiso no se encontraba en el lugar, por lo que le cuestionó al secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, Javier de la Fuente, si contaba con el permiso necesario.

"Me di la tarea de ir a verificar el predio y me di cuenta que no tenían el permiso, la lona con el permiso de construcción... está aquí a una cuadra de la oficina del alcalde", indicó la regidora.

Ante la cuestión, el secretario señaló que desconocía si contaba con el permiso, por lo que ambos regidores le pidieron que enviará un mensaje para que le pasaran la información, sin embargo el secretario indicó que no podía brindarles la información de manera inmediata pues no era sencillo y se requería de un procedimiento.

"No sabría decir si tiene permiso, hay 40,000 predios, se reciben más de 90 permiso al mes, se reciben más de 1,180 al año, ese es uno y yo no lo tengo ahorita", mencionó De la Fuente.

Tras esta situación comenzó la discusión en la que los regidores señalaron que de nueva cuenta se les quería bloquear información, por lo que la regidora indicó que pediría a la contraloría que se hiciera una investigación.

"Vamos a contraloría a que hagan una investigación porque en caso de que no cuenten con el permiso es tráfico de influencias, me voy a ir a contraloría a que se abra una carpeta de investigación porque no me gusto nada la respuesta que estoy escuchando, cuando estamos solicitando información lo peor que pueden hacer es tratar de bloquearnos, ya es bastante tapadera", indicó Tafich.

"Volvemos a lo mismo, la falta de información, tenemos que venir aquí presencial para que se nos haga un poquito caso, es la obligación del secretario responder y dar la información y no lo está haciendo", secundó Chapa.