Regias varadas en Perú piden ayuda para regresar

El viaje que realizaron alrededor de 200 mexicanos a Perú se ha convertido en una situación estresante, debido al cierre de fronteras en aquel y otros países de esa región no pueden salir y regresar a México.

Dicha situación se presenta en el marco de la pandemia por el COVID-19, el cual ha dejado un saldo hasta el momento de 7,154 muertos en todo el mundo.

Los connacionales, entre los cuales se encuentran decenas de regiomontanos, están varados en ese país sudamericano, al cerrarse el tráfico aéreo como medida de mitigación contra el coronavirus.

Los afectados han publicado en redes sociales que ya acudieron a la sede diplomática de México, pero afirman que no les han ayudado a conseguir viajes de regreso al país.

"No podemos salir; no tenemos vuelos, nuestras salidas estaban programadas para después y no sabemos qué hacer; en la embajada de México no nos contestan", señaló una de las afectadas, quien se identificó como Zulema Rodríguez.

De igual forma, Karina Reyna, originaria de Nuevo León, urgió a las autoridades mexicanas ayuda para regresar a México.

"Las y los mexicanos que nos encontramos en el Perú, en estado de emergencia, solicitamos al gobierno mexicano su apoyo para repatriarnos. Tenemos menos de 12 horas para salir del país y no tenemos cómo hacerlo.

"Somos más de 200 quienes nos encontramos varados en diferentes ciudades del país, luego del anuncio de estado de emergencia. El aislamiento es obligatorio, los productos básicos se encarecen y nuestra moneda pierde valor, muchos no tienen dónde alojarse – ya que no cuentan con reservaciones o han sido rechazados– no contamos con suficiente dinero para subsistir o alguna otra contingencia, incluyendo emergencias médicas", puntualizó Reyna.

En el país andino, el presidente Martín Vizcarra anunció el cierre de sus fronteras, así como las salidas y entradas de vuelos a su país, como parte de las medidas de prevención ante la contingencia mundial del COVID-19.

Los mexicanos están "atorados" en Cusco y Lima desde el fin de semana, y tenían 24 horas para salir del país. A partir de las 23:00 horas de ayer 16 de marzo, se realizó el cierre total de fronteras en Perú.

Los mexicanos son de Toluca, Aguascalientes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Culiacán y Puebla.

Entre ellos formaron un grupo de Whatsapp para comunicarse y solicitar apoyo a la embajada mexicana en Perú.

"Estamos muy desesperados, pero no nos han dado respuesta y esperamos que así se pueda dar a conocer nuestro caso", indicó otro regio contactado.