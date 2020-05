Recobra río La Silla lo cristalino en la cuarentena

Al estar cerrado el Parque Tolteca, no hay paseantes en el río La Silla, y por ende no hay basura, comida en sus alrededores, ni nadie que esté asando carne

Por: Olivia Martínez

Nuevo León.- El confinamiento de las familias en sus hogares con motivo de la pandemia provocó que el Río La Silla, totalmente cristalino, retomo su cauce, y se ve completamente limpio, esta estampa es pocas veces vista, sin duda la naturaleza ya necesitaba un respiro.

El río La Silla, en Guadalupe, está solo, sin paseantes.

Así recobró vida: recuperó lo cristalino.

La cuarentena le benefició a este río vivo en el municipio de Guadalupe.

Al estar cerrado el Parque Tolteca, no hay visitantes en la zona, y por ende no hay basura, no hay comida en sus alrededores, ni nadie que esté asando carne o embriagándose.

A esa altura, tampoco se observan descargas residuales.

Los patos disfrutan el contacto con el agua limpia.

La parvada está más que cómoda, pues al estar solitario el río, a ellos nadie los molesta.

Ellos se apoderan del rio y lo gozan.

Y así, nadan, descansan, y hacen honor a su nombre: se hacen patos.