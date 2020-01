Reclaman mal transporte con "piñatazo"

Por: Iram Hernández

Rocío Montalvo vocera de la organización civil en compañía de una docena de usuarios le dieron de palos a una efigie que representaba la mala calidad del transporte público en la localidad así cómo la complicidad entre el gobierno y los empresarios ante un eventual incremento en las tarifas.

Por séptima ocasión de forma consecutiva que realizó esta peculiar manifestación A las afueras del mercado Juárez en el centro de Monterrey dónde otras personas que padecen esta problemática se unieron hasta dejar hecha pedazos la piñata.

"Lejos de decir que ha mejorado hemos tenido un gran retroceso hace 7 años que iniciamos el piñatas o tenemos 5490 unidades ahorita tenemos 3900, tenemos 169 que no cuentan con permiso y que están en período de prueba.

"Esto nos da la radiografía de que estamos en retroceso entonces el llamado Como cada año es a que el gobernador garantiza un servicio eficiente seguro unidades con póliza de seguro", destacó.

Montalvo enfatizó En qué sigue en contra de un probable aumentó a la tarifa, por lo que permanecerán al pendiente de la convocatoria donde se verá el tema al interior del Consejo del transporte mientras que por otra parte enfatizó que la reclasificación quedó ya desechada.

"El tema de la tarifa sigue vigente Y el llamado que hacemos al gobernador es que si bien aumentaron los combustibles ya aumentó todo, no podemos aumentar la tarifa si no hay un servicio de calidad que garantice el servicio cada año vemos la misma discusión de que exista un momento pero no vemos que el servicio mejore.

"Qué que los 150 millones de pesos que llegaron para hidrocarburos que ese dinero se utiliza para lo que es un subsidio a la tarifa del transporte público en caso de requerirse y de que llegara a darse un aumento", añadió la activista social.