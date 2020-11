Recién nacidos sin vacuna contra la tuberculosis ante desabasto en el IMSS

| 11/11/2020 | ionicons-v5-c 07:25 | - Ernesto Ochoa |

Nuevo León.- De acuerdo al testimonio de Claribel Carrizales, quien dio a luz a su pequeña Roberta hace ochos días en la clínica 6 del Seguro Social, le informaron que no está existente esta vacuna.

"La vacuna antes de que me aliviara la estuve buscando porque amigas conocidas de dos o tres meses no consiguen esa vacuna yo empecé a investigar antes y no tampoco ”, indicó.

"Me hicieron la cesárea todo muy bien muy buen trato y todo al momento que se llevan la niña para las vacunas me la regresan y me dicen nada más le pusimos la de la piernita, la del brazo no hay".