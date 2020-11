¡Se agarran a golpes! Rechazan coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León

Al aparentemente no respetar los filtros de entrada, comenzaron a golpearse entre sí, dejando lesionada a una militante

| 22/11/2020 | ionicons-v5-c 19:55 | Elizabeth Cruz |

MONTERREY.- Mientras se llevaba a cabo una reunión entre consejeros estatales de Morena, una trifulca se originó entre grupos a favor y en contra de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León.

De acuerdo con la diputada Celia Alonso, Cuauhtémoc Sánchez junto a Sofía Villarreal aparentemente organizados por Ramiro Alvarado Secretario de la organización de Morena en la reunión, querían ingresar al Hotel Kristal.

Al aparentemente no respetar los filtros de entrada, comenzaron a golpearse entre sí, dejando lesionada a una militante identificada como Debani Muñoz.

"Entraron y la golpearon, (militante). Es el viejo régimen, las viejas mañas. Con golpes, gritos revientan los eventos, y ya lo han hecho, ya es conocido por siempre", señaló la legisladora Celia Alonso.

Asimismo, la morenista argumentó que el ataque proviene de quienes están a favor de la Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales, a quien asumen como aspirante a candidata a la gubernatura.

"Estamos en contra de la coalición porque como representante y consejera de Morena, como militante y diputada en el Congreso del Estado; el PT y el partido del PES no han trabajado con nosotros ellos se han aliado con el PRI y una clara evidencia es que el PT le entregó dos diputados al PRI, nos han bloqueado todo el trabajo legislativo de Morena", manifestó.

"No podemos permitir que vengan y hagan coalición con Morena. Morena no necesita de ellos, la diferencia del 2018 a ahorita es muy grande, Morena va avanzando y somos gente de verdad, de principios y no aceptamos corruptos en el movimiento" remarcó Alonso.

Por su parte, la Consejera del Distrito 8, Angélica Barraza, se posicionó en contra del movimiento y denunció los actos que aparentemente fueron en su contra.

"No aceptamos desechos tóxicos de otros partidos, porque ellos ya destruyeron sus partidos quieren venir a destruir el nuestro. Mienten cuando dicen que Clara luz es de Morena, ¡Clara Luz no es de Morena! Y si llegara, los consejeros estatales no la queremos", argumentó.

La disputa se registró en punto de las 12:30 de la tarde en el acceso al Hotel Kristal ubicado en la zona Rosa del Centro de Monterrey.

Se informó que la reunión pactada con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y militantes del partido se cancelaron a causa de la trifulca, y se llevaron a cabo de manera virtual a través de Zoom.