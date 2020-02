Rechazan amparo contra "viaducto de la discordia" en el río Santa

Por: Andrea Rodríguez

El amparo que promovieron diversos activistas entorno a la construcción del viaducto elevado del río Santa Catarina fue desechado por el Juez Primero de Distrito en materia Administrativa, Edgar Ulises Rentería Cabañez, quien argumentó que quienes promovieron el acuerdo no tienen interés jurídico ni legítimo en el caso.

"Deséchese de plano la demanda de amparo promovido por Liliana Flores Benavides y otros, todo a vez que respecto a los actos que reclama este órgano de control constitucional advierte de la existencia manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción Xll, de la Ley de Amparo, ya que los quejosos carecen de interés jurídico o legítimo para promover demanda de amparo", se lee en la resolución del amparo 110/2020.

Ante esto, Liliana Flores Benavides, del colectivo Nosotros, señaló que fue sin analizar nada que el juez tomó la decisión, rechazando en pocas palabras con el argumento de que "no les incumbe", por lo que la activista dijo que la resolución fue muy drástica y equivocada.

"Dijo que lo rechazaba porque los ciudadanos que subscribimos ese amparo no tenemos interés jurídico, que es un tema que no nos incumbe, esa respuesta yo la hubiera esperado hace 10 años porque siempre decían que no teníamos interés jurídico ni legítimo pero en el 2011 se modificó la Constitución en su artículo primero que habla de los derechos humanos y es un derecho humano gozar de un medio ambiente sano".

"En ese sentido la resolución se contrapone a ese articulo, cualquier habitante de la zona metropolitana de Monterrey tenemos interés legítimo en el río desde el punto de vista ambiental y el juez no lo tomó en cuenta", comentó la líder del colectivo Nosotros.

Luego de esta respuesta, los activistas volverán a meter un amparo y demás recursos legales que consideren pertinentes y a su favor para seguir impugnando el hecho.