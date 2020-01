Rechaza Estado resultados de plataforma "Como Vamos"

Por: Rosalinda Tovar

Aunque dijo que respetan la opinión de órganos intermedios, el secretario general de Gobierno, Manuel González, argumentó que el Estado no comparte la opinión de los resultados de la plataforma "Como Vamos" y aseguró que no hay molestias por parte de la ciudadanía.

Ayer, la plataforma que encabeza Luis Ávila, presentó los resultados de la encuesta de percepción "Así Vamos", realizadas a 3,781 viviendas en Nuevo León, la cual arrojó una caída de aprobación del mandatario en un 14 por ciento; siendo la evaluación más baja registrada respecto a las que ha hecho la organización.

Sin embargo, el funcionario remarcó que no comparte la opinión del órgano, y la realidad es otra.

"Nosotros pensamos que siempre son saludables todo este tipo de condiciones pero cómo lo dije ahorita no compartimos la opinión que ellos esbozan en su análisis", apuntó.

"No vemos ninguna protesta en las calles, ni ninguna molestia ante el gobierno", continuó.

Pese a que se le mencionó a González, que este es el resultado obtenido de la población y no es la opinión de la plataforma, el secretario insistió en defender su postura e incluso defendió algunos aspectos, como el de seguridad.

"Éste es el mejor momento del 2003 a la fecha en los delitos que están expuestos en Plataforma México y con mucho gusto me remito a los números para ustedes los medios y los organismos no gubernamentales que emiten este tipo de opiniones, somos respetuosos de ellas pero no las compartimos", subrayó el funcionario.

La encuesta se realizó de forma personal en 3781 viviendas, de las cuales 3,259 fueron en la zona metropolitana y 522 fuera de la misma, hechas del 3 de septiembre al 31 de octubre de 2019.