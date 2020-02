Rechaza Congreso presión de Samuel García; sólo quiere subir en las encuestas

La mayoría de las bancadas del Congreso de Nuevo León rechazaron tramitar con urgencia la solicitud que el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, presentó junto con algunas organizaciones para someter al gobernador Jaime Rodríguez a juicio político, y advirtieron que no caerán en su juego, ya que es pose mediática de él para repuntar en las encuestas por la gubernatura, ya que últimamente su popularidad ha caído

Los legisladores dijeron que es una incongruencia de Samuel García, ya que antes, cuando el Congreso Local insistía en el juicio político, el senador desechó esa opción para castigar a El Bronco y presionó al Congreso para que a través de la Comisión Anticorrupción, que encabeza el partido de él, se definiera una sanción directa, lo que provocó que el Congreso cayera en una pifia y que la Suprema Corte de Justicia la descalificara, y ahora tras esa equivocación, resulta que el senador siempre sí quiere el juicio.

"Pareciera que como los bonos del senador Samuel García están bajando en las encuestas, ahora quiere subirse otra vez al carrito del golpeteo al gobierno, creo que no podemos, esto desde la ocasión anterior generó mucha incertidumbre ante la ciudadanía. quiere confundir a la sociedad llevando agua a su molino, ellos s mismos dijeron que el juicio político no era viable, les dimos el voto de confianza y resulta que jurídicamente no pasó", dijo el diputado Ramiro González, de Morena.

"El senador Samuel quiere manejar la agenda del Congreso, que maneje al Senado", condenó el diputado del PAN, Carlos de la Fuente.

Por separado, la bancada del PRI también acusó a los integrantes de Movimiento Ciudadano de oportunistas, aclaró que a la petición se le dará el trámite normal y sentenció que no se prestarán a pleitos arreglados, como sospechan que fue el caso.