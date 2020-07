Quitan licencia a Banco Famsa; ahorradores temen perder su dinero

La Institución Bancaria cerró sus puertas a los ahorradores, después que se les revocaron su licencia

Por: Elizabeth Cruz

Las personas que tenían dinero ahorrado en el Banco Ahorro Famsa, hoy desconocen lo que sucederá con su dinero que no pudieron retirar en esta semana.

Lo anterior, luego que el autoridades financieras, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) notificó a la firma bancaria la revocación de su licencia.

El comunicado de prensa publicado en redes sociales y la página oficial, explica que la revocación de licencia es debido a una gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a personas relacionadas del grupo por encima de los límite regulatorios, registros indebidos en dichas operaciones e incumplimiento recurrente a diversas disposiciones normativas.

INFO7 acudió a las sucursales de Vasconcelos y Colón. En la primera, pudimos comprobar que la institución estaba cerrada pero tenía un aviso en el que se informa sobre el proceso de liquidación que inició apenas el día de hoy.

Asimismo, se invita a los ahorradores a registrarse en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a través de la siguiente liga: www.gob.mx/ipab o bien llamar al (55) 7100-0000.

Las personas que llegaban a este banco, se mostraron preocupadas porque hasta hoy no no sabían qué pasaría con su dinero.

"No he obtenido respuesta, yo estoy con la ejecutiva. Ahorita me voy a meter en línea y voy a tomar foto al aviso y hablaré con mi abogado." dijo una clienta del banco.

Mientras que en la sucursal de Colón, estaba un guardia y un ejecutivo en la entrada que dieron información a los compradores o ahorradores, y les impedían la entrada al sitio.

Molestos y desilusionados, los clientes de la firma bancaria se retiraron del lugar en espera que su dinero les sea devuelto.

"Claro, es el patrimonio de mucho tiempo de amarrarte el cinto para ahorrar."

¿Y ahora qué le dicen?, se le preguntó al cliente Juan Álvarez.

"Nada, sólo ´vente mañana´".

La CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló ayer que la liquidación al Banco Ahorro Famsa, es resultado de recurrentes incumplimientos regulatorios sobre disposiciones normativas desde 2016 aunado a la situación actual del Covid-19.