'Quieren vivir, pero aquí los están matando', claman por tratamiento para el cáncer de sus hijos

Mamás de niños con cáncer, que se debaten entre la vida y la muerte, protestaron afuera del Hospital 25 del IMSS por la falta de las plaquetas y porque el Instituto no ha podido remplazar la máquina para procesarlas, que ya lleva tiempo descompuesta

Monterrey, NL.- Aseguraron que por culpa de eso, este jueves otro pequeñito falleció.

"Era un niño de 11 años y el ya había regresado a su casa porque lo regresaron que no había plaquetas y hoy creo que se iba a internar para recibir para ver si había las plaquetas y lamentablemente falleció".

Ellas denunciaron la insensibilidad.

" No hay espacio para atender a los niños, no hay personal suficiente, no hay medicamento para garantizar la vida de cada uno de los ellos, atiendan ese llamado que es muy urgente".

Se quejaron de la atención.

Además, reportaron que sigue el desabasto de medicamentos oncológicos, como:

Cardiosan

L-Asparagina SA

Citarabina

Vincristina

y Ondasetrón

Todos tienen un precio elevado.

La lucha de ellas seguirá porque va de por medio la vida de sus hijos.