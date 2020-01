¿Quién va por un 2020 fit? Sigue estos consejos para que no desistas

El ejercicio es el principal propósito de año nuevo, sin embargo, para los que no acostumbran realizarlo no es recomendable esforzar de más su cuerpo. Te dejamos unos consejos para que no te desistas de este propósito y sea un 2020 fit

Noticias de hoy - 01/01/2020 10:15 a.m.