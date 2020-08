Se cansan de ser ignorados y protestan contra al que ahora llaman 'Banco Ahorro Tranza'

Un grupo de clientes del desaparecido Banco Ahorro Famsa protestaron para exigir la devolución de su dinero

Nuevo León.- María Ernestina Anciera es una de las afectadas.

Esta mujer de más de 80 años, vendió su casa y depositó todos sus ahorros en el extinto banco con la intención de que de esa cuenta se pagara su asilo.

"Que se quedaron con mi dinero, con todo lo que tenía, yo ahorré durante 40 años de trabajo para cuando llegara la vejez en la que ya estoy, estar tranquila y tengo problemas en la vista, tengo problemas en los oídos".

Al quedarse sin recursos, tuvo que irse a vivir con unos familiares.

"Mis hermanas me ayudan pero no pueden con todo, yo guardé eso como reserva para que pudieran tener con qué cuidarme y ahora no tengo más que lo que nos regresó el IPAB, pero yo tengo excedentes, yo quiero el resto".

Los afectados acudieron a la sucursal ubicada en el cruce de las avenidas Colón y Pino Suárez, en el Centro de Monterrey.

"También trabajé 40 años de mi vida y estuve haciendo esos ahorros de mi vida y estuve haciendo mis ahorros para cuando fuera mayor no tener problemas y ahora con la sorpresa de que Banco Ahorro Famsa, Banco Ahorro Tranza porque ya no es Famsa, se quedó con nuestro dinero".

María Ernestina, como todos los manifestantes, exigen a los dueños de la institución que respondan.

"Ni siquiera tiene la descendía de dar la cara o mandar a un representante que diga, estamos viendo la manera, espérense, vamos a dialogar, nada".

"Que este señor Humberto Garza Valdez de la cara, dele la cara a esta señora, y regrésele el 100 por ciento de sus ahorros".

A nivel nacional son cerca de 2 mil 500 ahorradores que están bajo esta misma situación.

El IPAB les devolvió cerca de 2.6 millones de pesos que corresponde a la protección por 400 mil UDIS, sin embargo no les garantizaron que les devolverán los excedentes a estos montos.