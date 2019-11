Protección Civil emite alerta por avistamientos de osos

Por: Alberto Vásquez





El grupo jaguares de protección civil de Santa Catarina lanzó una serie de precauciones en caso de avistamiento de osos, para no ser atacados, pero además se pide que no sean alimentados.

En un gráfico que hicieron circular en redes sociales, los rescatistas señalan que ellos no quieren hacerte daño, en alusión a los plantígrados que bajan de los cerros de la entidad en busca de comida, sobre todo por el sector de la Huasteca y Valle Poniente de este municipio.

Las recomendaciones son: No acercarse a los osos, no los alimentes ni arrojes comida, no los golpees, no intentes fotografiarlo ni video grabarlo, no dejes basura a su alcance y no intentes retirar la que ya hay.

La institución señala que en caso de ver algún oso cerca de sus hogares o en la vía pública, se debe llamar al 911 para que los especialistas en estos temas se hagan cargo de la situación para evitar que alguien resulte lesionado.

En días pasados han circulado en redes sociales videos y fotografías de osos en la zona de Mederos, en la facultad de ciencias de la comunicación pero además en la zona de San Pedro, donde algunos han logrado hacer este tipo de imágenes poniéndose en riesgo.