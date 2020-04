Proponen enviar pipas con agua a comunidades del sur de Nuevo León

El diputado del PAN, Eduardo Leal Buenfil, acudió al Palacio de Gobierno para exigir que el gobernador le ponga un alto al problema de abasto de agua en la zona sur, que padecen los más de 10 mil habitantes de la zona

Por: Yaressi Ortega

El diputado Eduardo Leal propuso enviar pipas con el vitral líquido para las comunidades afectadas, más en estos momentos que se tienen altas temperaturas.

"Esta problemática ha generado que las familias no tengan agua potable para lavar, bañarse, ni para tomar, lo cual provoca que los habitantes del sur del Estado no puedan resguardarse en sus hogares en esta contingencia ya que no pueden contar ni con agua potable", indica el oficio que se entregó para el mandatario estatal.

Dentro del documento se agregó un listado de al menos cien colonias afectadas con esta situación de los municipios de Doctor Arroyo, Aramberri, Zaragoza, Galeana, Mier y Noriega e Iturbide donde habitan tres mi familias.

El panista señaló que este problema ya tiene años y fue creciendo ante a indiferencia del mandatario estatal, "es inhumano que durante tanto tiempo una gran cantidad de habitantes del sur de Nuevo León no cuenten con el suministro de agua potable. Confiando en su buena voluntad y más dado a que usted es originario del Sur del Estado, esperamos su pronta respuesta", puntualizó en el documento.