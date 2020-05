Propone Monterrey el 14 de mayo para comenzar su reactivación económica

Una reactivación económica paulatina y respetando las medidas de salud necesarias para este próximo 14 de mayo, es la propuesta tentativa del municipio de Monterrey

Por: Yaressi Ortega

Nuevo León.- El alcalde Adrián de la Garza, dijo que se mantiene en pláticas con camaras empresariales y todos los involucrados al respecto.

"La reactivación estamos en contacto con presidentes de las cámaras industriales y de comercio intercambiando la mejor forma de activar o reactivar los giros comerciales o industriales y en próximos días haremos un anuncio.

"Lo queremos hacer con orden, planeación, estrategia mientras tengamos muy claros los cómo de esta reactivación y cuándo, sobre todo giros y actividades", explicó.

El alcalde dijo sigue en contacto para ello y la fecha tentativa sería el día 14, de este mes en sectores de restaurantero, obra pública y privada abierta, venta al menudeo en algunos sectores.

"Hemos estado en pláticas con el área de desarrollo económico del estado, ellos también están trabajando en esquema de reactivación les faltan fechas y cómo, espero lo que estamos haciendo nosotros pueda abonar a lo que comentó el estado", comentó el edil.

Es una fecha tentaitiva dijo De la Garza, pero seria tomando en cuenta las medidas necesarias para evitar situaciones de riesgo.

Tomando en cuenta que otras entidades ya comenzaron su reactivación, el municipio también busca reactivarse dado que es algo necesario.

"Lo que hemos consensado con las cámaras es que al menos este 14 de mayo pudiera ser si estamos todos de acuerdo el tema de obras y restaurantes y se está analizando algo de venta al menudeo.

"Todavía no tenemos una fecha precisa estimamos pueda ser el 14 falta hacer algunas reuniones con las cámaras para que haya el compromiso de cumplir con las medidas y en caso de no hacerlo se proceda a una clausura definitiva de los negocios", comentó.

El alcalde dijo que la reactivación también depende del movimiento que tenga el virus en la entidad.

"El numero de contagios no va a parar... nadie tiene una precisión y el virus no tiene fechas fatales ni palabra, creo que nosotros tenemos que activarnos ponernos las pilas y tenemos que cumplir con las reglas para no contagiarnos y seguir con nuestra actividad económica", afirmó.