Propone castrar a violadores y eliminar el feminicidio

Por: Olivia Martínez

Mientras los asesinatos de mujeres siguen en aumento, el diputado local del Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal, propuso eliminar el delito de feminicidio y toda la demás terminología de violencia de género, pero a cambio planteó endurecer las penas para castrar por la vía química a los violadores.

"¿Por qué si hay tantas violaciones y por qué si hay tanto ataque sexual, por qué al violador no se le castiga más fuerte, por qué no vamos por la pena de castración química, por qué se está usando como algo mediático, por qué entre más violaciones haya a la mujer le pueden dar más privilegios", alegó.

Así funcionaría la castración:

"Se les inyecta un químico hormonal para que su líbido disminuya, entonces por qué no llegar a eso, por qué las feministas no han propuesto que al violador se la castre, ¡ah, no!, lo que quieren ellas son privilegios", aclaró.

El legislador secundó al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien planteó derogar los feminicidios para tratarlos como homicidios a secas.

"Yo no veo hombres matando mujeres por el simple hecho de ser mujeres... la palabra feminicidio violenta el artículo 4 constitucional donde dice que los hombres y las mujeres en México somos iguales, entonces se está gravando más a un hombre por violentar a una mujer que a una mujer por violentar a un hombre", reprochó.

Según él, el piso no es parejo porque se discrimina a los hombres por su sexo.

"El año pasado hubo 44 mil homicidios dolosos, de los cuales 4 mil son mujeres, entonces por qué a 4 mil solamente darle una fiscal para mujeres y a los otros 40 mil que se acumulen los casos", cuestionó.

Arremetió contra las feministas por impulsar la Fiscalía de Feminicidios.

Empezaron a dar recursos para que lo que son las llamadas leyes de género, que ahorita no han funcionado, si estuvieran funcionando veríamos una disminución... claro, es un tema mediático, es un tema para dar popularidad para ganar votos con las mujeres, aseguró.

Y pidió eliminar ese brazo investigador.

"Le está dando privilegios a la mujer, cuando el hombre es el que más muere, tiene más muertes en lo que es a nivel homicidios, cerca de 40 mil, con la relación de 4 mil mujeres, el que sufre más violencia en los trabajos es el hombre porque es el que tiene los trabajos más riesgosos, en la tierra el hombre es el que más muere... esa estructura se debe basar en homicidios, ahí está uno de los privilegios, se privilegia a la mujer cuando hay muchos más homicidios de hombres", insistió.

En tanto, el Congreso Local aprobó enviar un exhorto al Fiscal General del país para que reconsidere su su postura, tema en el que la bancada de Morena se opuso.

La presidenta de la Comisión de Igualdad, Karina Barrón, calificó la pretensión de Gertz Manero como retroceso.

Es una propuesta retrógrada, no podemos ni siquiera imaginar que se quite el tema del feminicidio, claro, que se aumente la pena y debería de ser de 40 a 60 años, pero catalogado de la misma manera, aseveró.

Las legisladoras advirtieron que ese plan no pasará.