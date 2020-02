Propondrá diputada pena de muerte a asesinos de mujeres

Por: Rosalinda Tovar

Después de remarcar que se deben endurecer las penas contra quiénes atentan contra la vida de una mujer, la diputada Julia Espinosa de los Monteros, reveló que próximamente planteará la pena de muerte ante el Congreso.

Le legisladora de Morena, enfatizó que tras los crímenes que se han hecho públicos, como el caso de la pequeña Fátima, que fue asesinada, agredida sexualmente, y además le quitaron los órganos, no pueden continuar las sanciones laxas en el país.

"Es totalmente inaudito, y no podemos permitir ninguna muerte más, no una feminicidio más ni la muerte de otra persona más", expresó la diputada.

"La propuesta es esa, endurecer las sanciones, y no solo endurecerlas sino proponer la pena de muerte; no será tan fácil (proponerla) pero ya no queremos una situación como la que ya vimos" continuó.

La morenista explicó que para lograrlo, se tendría que renunciar a pactos internacionales, como el que existe con la Organización de las Naciones Unidas y anticipó que la tarea no será fácil, pues intervendrían muchas asociaciones para evitarlo.

De igual forma, enfatizó que la iniciativa es a propuesta personal y no de la bancada de la que es parte, sin embargo, el coordinador de la fracción, Ramiro González, comentó que son necesarios castigos ejemplares por la situación que se está registrando en el país.

"Es una postura muy personal pero que la comparte mucha gente, porque ya estamos muy indignados con lo que está pasando con las mujeres", concretó.