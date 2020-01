Promete IMSS frenar agonía de pacientes en NL: habrá medicinas y más cobertura

El director General del IMSS, Zoé Robledo, admitió que la institución tiene una deuda con la gente de Nuevo León

Por: Olivia Martínez

En tierras regias, el director general del IMSS, Zoé Robledo, reconoció la deuda que esta institución tiene con los derechohabientes de Nuevo León y prometió saldarla, comprometiéndose a acabar con el desabasto de medicamentos, a ampliar la cobertura y a construir más clínicas y hospitales.

El directivo se refirió a las quejas que se han presentado cotidianamente de familiares de niños y adultos enfermos de cáncer y de otros padecimientos catastróficos, que ven descapitalizada su economía al tener que pagar tratamientos que el IMSS no les cubre por estar saturado y al tener que surtir las recetas que no les surte.

En el Palacio de Gobierno de Nuevo León, el directivo admitió que el Instituto lleva una década perdida en nuestra entidad, ya que en los tres últimos años del sexenio de Felipe Calderón, en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el primer año de Andrés Manuel López Obrador no se construyó ni una sola unidad médica.

Por eso, presentó el Plan de Acción del IMSS para nuestra entidad del año 2020 al 2024, que implica 4 compromisos: ampliar la infraestructura, invertir en equipo médico y en conservación de unidades, fortalecer la prevención e implementar un plan piloto que consiste en que, en sábado y domingo, en clínicas y hospitales se darán consultas y se harán operaciones programadas, estudios de laboratorio y radiología. Es decir, habrá tiempo completo, programa que arrancará en la clínica 68 de Rincón de la Sierra y en el Hospital de Zona número 2.

Particularmente, se invertirá en hemodiálisis y en mejorar la prevención y atención a los pacientes de diabetes, hipertensión arterial, cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino.

El funcionario federal prometió recuperar el tiempo perdido, para beneficio de los cuatro millones de derechohabientes en la entidad.

"Si a eso le sumamos los indicadores respecto a recetas no atendidas, pues el problema de abasto de medicamentos por diversas razones, tanto por procedimiento por falta de proveeduría, pero también por cuestiones imputables al Seguro Social, la deuda del IMSS en Nuevo León es muy sensible y hay que reconocerla para poderla atender, no vengo a decir que las cosas están bien... no se invirtió en infraestructura y equipo en este estado", admitió.

En los próximos cuatro años se construirán 6 hospitales y 11 unidades de medicina familiar en Guadalupe, Apodaca, Santa Catarina, Juárez, Salinas Victoria y Pesquería, y específicamente en este año arrancarán las obras de los hospitales de García y el de Escobedo, todo con inversión de 3 mil 800 millones de pesos.

Habrá 180 nuevas plazas de médicos y personal de enfermería, para ampliar el número de consultas en las unidades de medicina familiar.

Por lo pronto, ya se etiquetaron 169 millones de pesos para mantenimiento y 100 millones más para equipamiento.

Y para el 2024, por cada mil derechohabientes habrá una cama de hospital, en lugar de lo que sucede ahora, que para esa cantidad de pacientes hay poquito más de media cama.

"Para mejorar la cobertura, para mejorar la atención en los servicios, para mejorar el abasto de medicamentos, son acciones que nos permitirán abatir en los próximos años el rezago en la atención médica de calidad en el primer nivel, mantener el ritmo de inversión anual de infraestructura y equipo y personal para que esta década del olvido no se vuelva a repetir", prometió.

El gobierno local reportó que el convenio implica apoyo mutuo entre IMSS y el Estado para cobertura total, y por lo pronto puso al Hospital estatal de Montemorelos a disposición del Seguro Social.