Covid-19 en NL: Usarán policías para evitar que salgan a pedir 'Halloween'

| 30/10/2020 | ionicons-v5-c 17:21 | Rosalinda Tovar |

Monterrey.- A vísperas de celebrar "halloween" en la entidad, la Secretaría de Salud, anticipó que policías municipales en coordinación con la dependencia realizarán recorridos para evitar que haya personas pidiendo dulces.

Manuel de la O Cavazos, titular de la institución exhortó a los padres de familia a no exponer a los menores y añadió que hacer esta práctica en pandemia lanza una señal errónea a los pequeños.

"Si habrá recorridos de vigilancia con los policías municipales y Fuerza Civil junto con nuestro personal, para disuadir a las familias que salgan a pedir halloween".

"No lo hagan, no pongan el mal ejemplo, no pasa nada, se los digo como pediatra, es un riesgo importante", expresó.