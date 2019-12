PRI entrega la primer recolección de la campaña 'Tapitas por la vida'

Por: Rosalinda Tovar





Usando como símbolo emblemático, un corazón, el Comité Directivo Estatal del PRI, entregó la primer recolección de la campaña "Tapitas por la vida", el cual iba a ser entregado a la asociación "Besitos Salados" que atiende a niños y jóvenes con fibrosis quística.

La recolección comenzó en julio del presente año, y el objetivo es recolectar tapas plásticas que más tarde se venderán a las empresas recicladoras, con la que se obtendrá dinero para apoyar a distintas organizaciones que apoyan a personas con alguna discapacidad.

Pedro Pablo Treviño, dirigente estatal del PRI, expuso que es convicción del partido que encabeza desarrollar acciones en pro de la sociedad y afirmó que será una campaña permanente.

"Es un compromiso más que tiene el partido con las personas que tienen alguna discapacidad, hemos juntado más de 300 kilos de tapitas pet; estas se les van a entregar a esta asociación de vecinos para poder ayudar a niños con un padecimiento; invito a las demás organizaciones políticas y civiles del estado y que pueden también formar parte de esta iniciativa", apuntó el líder tricolor.

Agregó que se buscará que los esfuerzos se realicen en los municipios en los que gobierna el PRI, como Guadalupe y Monterrey, los cuales ya cuentan con campañas similares; sin embargo el propósito es expandir la ayuda.

Por su parte, Rosy Morales, Secretaria de Atención a Personas con Discapacidad del CDE del PRI, señaló que se eligió esta fundación, para hacer visible esta enfermedad que es poco conocida.

"Estas tapitas las vamos a entregar a la asociación ´Besitos Salados´ ya que el año pasado tuve la oportunidad e conocer a Katia-lamentablemente ella ya no está-, cuando me toco conocerla ella estaba buscando tener donativos para hacerse un transplante de pulmón y nos acercó a conocer la enfermedad; a partir de ahí hicimos un compromiso con ella, que la campaña no solo iba a ser para recolectar las tapitas, sino también para visibilizar a la fibrosis quística", puntualizó.

Actualmente, la organización cuenta con un registro de 100 casos por esta enfermedad, la cual afecta los pulmones, no hay tratamientos curativos, pero sí, algunos que permiten la mejora de los síntomas que pueden alargar la esperanza de vida.