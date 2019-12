PRI debe apostar por la unidad para obtener la victoria

Por: Alberto Vásquez





El líder sindical de los trabajadores de Guadalupe, Nuevo León y exdiputado local del PRI, Héctor García García, dijo que el Revolucionario Institucional puede volver a ganar si hace alianzas importantes, tratando de zanjar esas diferencias que existen entre unos y otros.

Explicó que si no hay unidad y acuerdos en el PRI, entonces van directos a la derrota, puesto que el partido se ha caracterizado por todo eso, el ser unidos y llegar a tener buenos acuerdos.

Dijo que eso los ha distinguido a los priistas siempre, ya que el PRI empezó a perder cuando los grupos buscaban sus intereses personales o políticos, pero personales al final, pero nunca por grupo.

"Ahí está la historia, demuestra la derrota en todos los sentidos, empezamos con alcaldías y luego gobernaturas y luego la presidencia de la República.

Yo creo que hoy el llamado a todos nosotros como priístas, primero pues es quedarnos en el PRI, yo creo que el PRI si te ha dado todas las oportunidades sería una alta traición y una muy mala lectura para la ciudadanía decir yo me voy porque no estoy cómodo, después de que tanto te dio el partido lo que hay que hacer el fortalecerlo" señalo García García.

En cuanto a las declaraciones de Pedro Pablo Treviño Villarreal sobre las puertas abiertas del partido para que las personas que se quieran ir se vayan o las que se quieran quedar se queden, es un discurso es muy complicado en estos tiempos, ya que el llamado debe ser a la unidad, el llamado es a sentarse con cada uno de los militantes y respetar a todos por igual.

"Si yo quiero ser candidato a algo y por que no me la dan me voy, entonces no era el ciudadano al que yo estaba tratando de representar, el ciudadano necesita gente fuerte, liderazgos fuertes, unidos, liderazgos que le permitan crecer un poco más y eso se da simple y sencillamente, primero con convicción con lealtad, con trabajo y luego con la cercanía con la gente", concluyó García García.