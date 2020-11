Prevención y educación, unas de las mejores herramientas para combatir la diabetes

Don Juan Manuel es un adulto mayor que lleva 20 años con diabetes, y ya aprendió a vivir con ella, cuidando lo que come, ejercitándose y llevando un estilo de vida saludable

12/11/2020 - Olivia Martínez

Monterrey, NL.- Don Juan Manuel Barrios tiene 71 años de edad y de ellos, 20 con diabetes.

"Si comemos en exceso, en la mañana, tarde y noche, es un descontrol. Trato de ser disciplinado".

Ya aprendió a vivir con ella, y a controlar el nivel de azúcar en la sangre.

Este sábado 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes.

Esta también es una pandemia.

Las cifras siguen siendo alarmantes: un 30 por ciento de los habitantes tiene diabetes, de ellos la mitad lo sabe y la otra mitad no.

Ante eso, la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León pidió a las autoridades implementar estrategias para impulsar la prevención y la educación.

Esta enfermedad afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía, produciendo exceso de glucosa y crea complicaciones, pero se controla con disciplina.

La pandemia del Covid-19 hizo visibles más casos de diabetes por ser esta una comorbilidad y ya urgen reformas legales para educar en prevención y acabar con malos hábitos de consumo.

Esta Asociación ofrece atención a bajo costo.

Para ayuda, marque el teléfono 81 83 43 06 82 o acuda a la calle Modesto Arreola, número 1040, a media cuadra de la Alameda, en Monterrey.

Y no sólo hay consulta, sino que lo enseñan a cocinar menús saludables.

Lo mejor es tener hábitos saludables, como don Juan Manuel.

"Puedo comer de todo, pero balanceado. La controlo y no me pasa nada. Hay mucha gente a la que le han amputado los pies, entonces no quiero llegar a eso. Yo me quiero mucho".

Eso es lo que todos tenemos que hacer: prevenir.