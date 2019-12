Prevén nuevos casos de corrupción con aumento en gasto social

Por: Andrea Rodríguez





Luis Gerardo Treviño, de Fortaleza Ciudadana, comentó que el gasto social más usarse en las elecciones es dinero que se pudiera perder con más facilidad, pues ya no se pueden pensar cosas buenas de este gobierno porque no ha dado buenos resultados y buenas prácticas.

"Yo creo que por ahí se viene una nueva situación de corrupción y que lo están pintando de funcional o gasto social, tiene muy buena lectura el decir vamos ayudarle a la gente que no tiene dinero esa parte se escucha muy bien pero luego dónde no lo sustentan, no lo llevan a cabo, dónde no hay manera de medirles, desgraciadamente hay que ser realistas y ver cómo se ha comportado esta gente y cómo se han enriquecido algunos y cómo han causado daño el estado", apuntó Treviño.

Por su parte, Gilberto Marcos, de Vertebra, comentó que esa siempre ha sido la maña con los gobiernos para el tema de la cercanía de las elecciones.

Agregó que hacer estos movimientos también aumenta que se generen casos de corrupción, aunque dijo no solo en el rubro social se pueden presentar sino en todos.

"Es muy fácil hacerlo con cualquiera ahí de los rubros, en todos en general, porque también lo pueden hacer con el de contaminación o el de la seguridad ya vimos lo del dron", señaló el líder de Vertebra.