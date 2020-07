Presentan vecinos de San Pedro denuncia por ilegalidad en proyecto de parques

Los vecinos indicaron que el municipio no ha sido totalmente transparente en la información del proyecto de los parques Central, Bosques del Valle y Clouthier

Por: Andrea Rodríguez

Nuevo León.- Señalando que el municipio de San Pedro no cuenta con las autorizaciones y permisos necesarios para realizar construcciones en los parques Central, Bosques del Valle y Clouthier, vecinos de los sectores donde se ubican los parques presentaron una denuncia en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para que se verifique el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Pedro 2030.

"Tenemos pleno conocimiento de diversos trabajos, obras de construcción, tala de árboles, movimientos de tierra, cortes de terreno para llevar a cabo construcción sobre las áreas verdes y espacios abiertos, las cuales no cuentan con las autorizaciones y permisos necesarios.

"De manera enunciativa y no limitativa no cuentan con licencia de construcción, autorización en material de impacto ambiental, ni autorización en materia de residuos, planes de contingencia ambiental y realizan emisiones de polvos contaminantes al medio ambiente, sin medidas de seguridad y mitigación", señaló la vecina de Bosques del Valle, María Elena Assad vecina de Bosques del Valle.

Los vecinos indicaron que el municipio no ha sido totalmente transparente en la información del proyecto, pues no lo han publicado de manera detallada, dado que solo han publicado planos sobre el proyecto pero no los permisos.

"Las autoridades del municipio han sido omisas en publicar el proyecto detallado, incluyendo posibles autorizaciones, permisos y/o licencias de construcción.

"Se solicita la intervención inmediata de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable para la verificación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Pedro 2030, así como en Plan Metropolitano 2000-2021 de Desarrollo Urbano de la zona conurbada de Monterrey y en el caso de encontrar ilegalidades, en relación a los hechos aquí denunciados, se realice de manera inmediata a las recomendaciones que estime pertinente a las autoridades municipales", comentó el presidente de colonia Valle de Chipinque, Roque Cortés.

Los vecinos dijeron estar preocupados por el daño que se puede llegar a causar a los predios que se encuentran contemplados como área verde y espacio abierto dentro del Plan Municipal, pues mencionaron que la autoridad municipal no se encuentra facultada para arbitrariamente cambiar el destino del suelo estipulado, pues está obligada a respetar los usos y destinos del suelo de área verde y espacio abierto.