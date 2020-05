Preparan denuncia penal por acosadores que toman fotos a mujeres

La diputada local Karina Barrón advirtió que este lunes presentará demanda penal contra la red de acosadores que fotografían a mujeres sin su consentimiento para difundirlas en redes sociales

Por: Olivia Martínez

Nuevo León.- La diputada local de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón, advirtió que esta semana presentará demanda penal en la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León contra la red de acosadores sexuales que fotografían a mujeres sin su consentimiento para difundirlas en redes sociales y, además, en otro caso acompañará a una víctima a denunciar que dentro del HEB de Valle Alto en Monterrey un sujeto se quitó los pantalones frente a ella para presuntamente agredirla sexualmente.

"La Fiscalía en estos casos tiene que abrir una carpeta de investigación... ya existen los suficientes indicios para iniciar una investigación", sostuvo.

Los delitos serían acoso sexual y equiparable a la violación, apología del delito e incitar a terceros a cometer esas faltas a la ley.

El caso del supermercado es grave.

"Fue dentro del HEB de Valle Alto, la víctima es una mamá de acá del sur de Monterrey... tuvieron acoso, agresión sexual, dentro", explicó.

"Un hombre se baja los pantalones, se desnuda y todo y no hay acciones, ella va y solicita apoyo a la policía privada, a la seguridad privada dentro del centro y pues no, no; al final de cuentas, el hombre se va, se escapa y ya no sucede absolutamente nada", acusó.

"(La víctima dice) me siento aparte, no nomás agredida por el acosador, sino también por los elementos de policía", relató.

"Ella era una burla: no pasaba nada", lamentó.

Aunque la mujer pidió ayuda, en ese supermercado no se la dieron, y se demostró que no tiene protocolos de seguridad.

"Ha habido falta total de acción de los elementos de seguridad privada, no existe protocolo", reiteró.

La legisladora urgió a la Fiscalía a actuar de inmediato, ya que la pandemia del Covid 19 no es excusa para dejar pasar ningún tipo de delitos, y menos los que se cometen contra las mujeres.