Premia gobierno de El Bronco a 9 funcionarios con exagerada alza salarial

Detectan otros 9 casos de funcionarios a quienes se les subió el sueldo inmerecidamente, como a la broncosuegra; encargado de Contraloría dice que si el gobierno no lo deja hacer su chamba

Por: Olivia Martínez

Al comparecer ante los diputados para convencerlos de que lo designen como titular de la Contraloría del Estado, este jueves el actual encargado del despacho de esa dependencia, Gerardo Guajardo, reveló que detectaron otros 9 casos de funcionarios a los que en el gobierno de El Bronco les dio un inmerecido aumento salarial, como sucedió con la broncosuegra, Teresa Martínez, a quien se le benefició para darle una jugosa jubilación.

El funcionario no quiso revelar detalles y se apresuró a negar que sean familiares del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que no ocupan cargos de primer nivel nivel y dijo que el incremento no fue para pensionarlos.

En la comparecencia, la bancada de Movimiento Ciudadano denunció que todos los actos de Guajardo en la Contraloría son ilegales.

Y es que la Constitución Política Local ordena, en su artículo 85, que en ausencia del contralor, el gobernador tiene 90 días para nombrar al sustituto, que deberá aprobar el Congreso.

El plazo para nombrarlo venció el pasado 22 de agosto y El Bronco no lo hizo.

Así, el desempeño de Guajardo sería nulo de origen y el tema cobra relevancia porque el 11 de noviembre firmó una convocatoria para llenar las vacantes de contralores de 30 entes públicos.

Otros diputados le reprocharon su ineficiencia, ya que Guajardo no ha castigado a nadie en tres de los casos de corrupción más sonados: la compra del dron inservible, el aumento salarial a la broncosuegra y los 572 funcionarios implicados en las broncofirmas.

En el caso del drone, el funcionario prometió que antes de fin de año se rendirán los resultados de la investigación y en el caso de las broncofirmas ratificó que 165 de los burócratas fueron exonerados y que 400 casos se mandaron a la Unidad Anticorrupción.

Y se dio el lujo de advertir:

Conmigo no van a batallar. Si no me dejan hacer mi trabajo eficientemente, sin ningún problema me retiro, dijo.

El Congreso definirá en breve si aprueba a Guajardo como Contralor o lo rechaza.