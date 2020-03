Prefiere alcalde de Santiago que turistas se queden en sus casas

Ante la contingencia por el coronavirus, Javier Caballero, alcalde de Santiago, estará contento si el turismo no visita el municipio debido a la situación extraordinaria que se vive actualmente

Por: Andrea Rodríguez

El alcalde de Santiago, Nuevo León, invitó a los ciudadanos a respetar las medidas de estar resguardados durante la contingencia, por lo que señaló que estará contento si los turistas no visitan en estos tiempos el municipio.

"Es un pueblo mágico, turístico, pero hoy en una ocasión o situación diferente podemos decir que estaremos contentos si no viene el turismo porque estamos en contingencia y porque tenemos que empezar a visualizar una manera diferente de vivir como sociedad al menos lo que dure esta contingencia", comentó el alcalde Javier Caballero Gaona.

Caballero Gaona señaló que desde hace semanas, como parte de las acciones en conjunto para combatir el coronavirus, se han estado cerrando espacios turísticos de Santiago, para que la población deje de asistir a ellos.

Entre los lugares que se han cerrado están: la Presa de La Boca, Los Murciélagos, El Bañito, Parque Cola de Caballo.

"Ya estamos restringiendo el acceso a Puerto Genovevo, El Potrero Redondo y poco a poco vamos a seguir restringiendo el acceso a lo que es la zona alta de nuestro municipio la Ciénega, Laguna de Sánchez.

"Los invito a que si no tienen ninguna actividad sustantiva a realizar no salgan, quédense en su casa, nosotros estamos muy complicados con la cantidad de gente...la gente que no tiene a que venir a Santiago que se quede mejor en sus municipios o lugares de origen", indicó el edil.

Asimismo señaló que se ha estado restringiendo el acceso a los espacios públicos, y en el caso de las plazas se ha hecho la recomendación de que, sobretodo los adultos mayores, no asistan y se concentren en esos lugares.

Pidió a la ciudadanía apoyar en estas medidas, pues dijo es tarea de todo y el gobierno no tiene porqué dictaminar políticas tan estrictas si la sociedad sabe lo que está en riesgo y está sucediendo.