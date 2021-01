Por terminar licencia de Clara Luz; analiza si regresa a Escobedo en periodo de intercampaña

El periodo de licencia de la alcaldesa fue por 50 días y lo pidió el pasado 3 de diciembre durante Sesión Virtual Extraordinaria de Cabildo

| 05/01/2021 | ionicons-v5-c 13:53 | Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- A pocos días de finalizar su licencia y terminar la precampaña, la precandidata a la gubernatura por Morena, Clara Luz Flores Carrales, señaló que analizará si regresa durante la intercampaña a la alcaldía de Escobedo.

Flores Carrales señaló que aún le quedan alrededor de cinco días de licencia por lo que dijo aún no ha tomado una decisión.

"Pedí licencia por 50 días, creo que se me vencen a medidados de enero, ya tomaré la decisión una vez que termine la precampaña, todavía me faltan cuatro o cinco días, no me quiero quitar todavía estos días y noches que me quedan de precampaña, ahí vamos avanzando.

"Una vez que termine me sentaré a analizar bien si voy a regresar o no voy a regresar", apuntó la precandidata.

Fue el pasado, 3 de diciembre mediante una sesión virtual extraordinaria, que Flores Carrales pidió licencia temporal sin goce de sueldo a la alcaldía de Escobedo.

La precandidata agregó que durante los días que le quedan seguirá teniendo reuniones con militantes y simpatizantes de la coalición "Juntos Haremos Historia Nuevo León", de las cuales dijo ya ha llevado algunas por vía zoom, otras cerradas, abiertas y algunas de manera personal.

Agregó que le falta la reunión con el Partido Verde la cual se hará en el transcurso de esta semana.

"Esta semana hemos estado haciendo platicas con todos los partidos, con los militantes, y esta semana también será con el Partido Verde, ya fue la reunión con el Partido del Trabajo, con Morena y ahora nos falta la reunión con el Partido Verde", indicó.