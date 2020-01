Por envenenar, exigen proceder contra Ternium

Diputados locales del PAN, de Morena y del Partido Verde, además del ambientalista Guillermo Martínez Berlanga exigieron a las autoridades federales meter en cintura a la empresa Ternium, que ha sido evidenciada por contaminar cada vez más, específicamente en terrenos universitarios

Por: Olivia Martínez

Diputados locales del PAN, de Morena y del Partido Verde Ecologista, y el ambientalista Guillermo Martínez Berlanga exigieron a las autoridades federales meter en cintura a la empresa Ternium, que ha sido evidenciada por contaminar cada vez más en los límites entre Monterrey y San Nicolás, específicamente en los alrededores del campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Y exigieron al gobierno estatal que en el ámbito de sus facultades proceda contra esta empresa metalúrgica.

Incluso, hubo voces pidiendo la clausura de Ternium.

"Toda la empresa está fuera de norma, está fuera de ley, desde su chimenea, desde su altura. Basta con una inspección con vigilancia para saber que dentro de la compañía no cumplen con cierta normativa o no cumplen con cierta ley para llevarle ahora si que todo un proceso para cerrar las líneas de producción, la planta, las plantas o toda la empresa de ser necesario", dijo el diputado panista Jesús Nava.

Aunque la mayor parte de las facultades para proceder contra las industrias corresponde a la Federación, el gobierno estatal también está obligado a proceder contra Ternium y las demás fuentes contaminantes, en base a la nueva Ley de Cambio Climático por los gases de efecto invernadero, y además deben expedir una norma para control de emisiones.

"Para que podamos tener control de las emisiones de la industria, principalmente en las fases de precontingencia y contingencia ambienta", expresó la diputada Ivonne Bustos, del Partido Verde Ecologista.

Y urgieron a celebrar un convenio de colaboración en el que Semarnat le transfiera facultades al Estado para regular las empresas cuya vigilancia le compete a la Federación.

"No hay de otra, así es, sí, que podemos hacer, que eso sí lo pusimos en la Ley de Cambio Climático, demuéstrame cómo cumples con la norma federal, no te puedo regular pero sí te puedo exigir que me demuestres cómo estás cumpliendo con la norma federal, y ya si no cumples yo seré quién te denuncie ante la autoridad federal", aclaró el diputado panista Carlos de la Fuente.

Lamentaron la apatía oficial para proceder, mientras empresas como Ternium siguen causando daños irreversibles a la salud colectiva.

"Si se comprueba esa contaminación, si se comprueba el grado tiene que tener la multa y el proceso correspondiente", alegó el diputado Ramiro González, de Morena,

El activista Guillermo Martínez Berlanga exigió atender la investigación hecha por el Centro Mario Molina, que concluyó que Ternium arroja cada vez más contaminantes.

Y exigió a los diputados dictaminar de una vez por todas la solicitud para hacerle juicio político al secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Manuel Vital, por ser negligente en el cuidado del medio ambiente..

"Lo pedimos hace ocho meses, este es un anexo para reforzar la fundamentación legal", expuso.

La investigación reveló que Ternium contamina cada vez más, pero ninguna autoridad le hace nada..