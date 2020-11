Por cierre de panteones, abundan en casas los altares de muertos

Como los panteones están cerrados, hoy más que nunca los regios recurrieron a montar, dentro de sus casas, los altares de muertos, ese espacio donde los familiares de un ser querido que ya se adelantó en el camino encuentran consuelo, esperanza y se sienten reconfortados

| 02/11/2020 | ionicons-v5-c 10:43 | - Olivia Martínez |

Monterrey, NL.- Paola y su esposo Hugo se esmeraron en instalar en su hogar en Monterrey un altar, como homenaje a su amigo César Felipe Jiménez Castillo.

"Entre mi esposo y mis dos niños y yo pusimos el arco con la flor de cempasúchil, que es representativa de este Dia de Muertos y es una creencia de la tradicion mexicana y este portal por donde ingresan las alma

El pasado 11 de julio, César perdió la batalla contra el Covid-19.

Su cuerpo ya no está, pero él no morirá mientras su vida y obra se recuerden, es decir, mientras no lo olviden.

El mejor homenaje es tenerlo presente, por eso, en vísperas del Día de Difuntos, le dedicaron el altar con papel picado, flores, agua, velas, calaveritas, comida, bebida, pan de muerto, sus fotos, su ropa y demás artículos personales.

En los hogares mexicanos, la tradición de venerar a los muertos sigue viva.