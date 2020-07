Experimentan dos policías de Guadalupe dura batalla contra el Covid-19

Dos elementos de la Policía de Guadalupe libraron una dura batalla en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital para salir adelante y vencer al Covid-19

Por: Ernesto Ochoa

Nuevo León.- Jaime Amador Eguía y Beningno Mistegas Santiago, son dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Guadalupe.

Durante varios años, ambos han mostrado su vocación de servicio al enfrentar diariamente a la delincuencia.

Una profesión de alto riesgo.

Sin embargo, en el mes de junio los policías tuvieron una experiencia que los puso al borde de la muerte.

"Empecé a perder conocimiento mi esposa me vio que estaba convaleciendo. Ya me faltaba mucho el oxígeno".

"A mi esposa le dijeron que firmara unas hojas porque me iban a intubar".

Durante 14 días el oficial permaneció luchando por su vida, contra el Covid-19 mientras los médicos del Hospital Universitario en la línea de batalla buscaban salvarlo.

"Cuando yo estaba inconsciente yo veía una luz que me reflejaba y que yo mismo me miraba en la cama".

"Yo me veía intubado lleno de agujas yo nunca tuve miedo porque esa luz que me acompañaba siempre estuvo conmigo", recordó el oficial.

El 3 de julio el oficial Jaime Amador, esposo y padre de tres hijas, fue dado de alta regresando a casa con su familia.

En tanto su compañero, el policía raso Beningno Mistegas Santiago, mientras laboraba en un patrullaje comenzó a sentir síntomas de la enfermedad.

De inmediato fue llevado al mismo hospital para su atención médica.

"Que me iba a quedar hospitalizado y me dieron resultado al Covid 19, luego me intubaron por la carencia de aire que tenían mis pulmones".

También tuvo que ser sometido a un procedimiento invasivo.

Aunque tuvo miedo de no volver a ver familia, el tuvo fe de vencer a la enfermedad.

En la corporación policial se reporta que actualmente hay 59 casos de los cuales 21 son positivos y 38 sospechosos, todos se encuentran aislados.

Se ha implementado el protocolo de actuación ante la emergencia sanitaria otorgando medidas de protección sanitarias, descanso obligatorio con goce de sueldo al personal vulnerable y aquellos que presentan algún síntoma.

Ambos policías han evolucionado tras salir victoriosos en la sala de cuidados intensivos.

Solo esperan la señal de los médicos que les permita poder regresar a las calles a ejercer su trabajo como guardianes al servicio de la ley.