Policía de Fuerza Civil sufre accidente laboral, le niegan pensión y se olvidan de él

Elemento de Seguridad Pública Estatal denuncia el mal trato de la corporación al negarle su pensión pese a sufrir un accidente mientras cumplía con su deber

| 29/10/2020 | ionicons-v5-c 08:14 | - Olivia Martínez |

Monterrey, NL.- Hace seis años, David Sánchez Temoltzi llegó del Estado de México a Nuevo León, para convertirse en policía estatal de Fuerza Civil.

El 12 de mayo del 2016, junto con sus compañeros, participó en un operativo en Pesquería, pero al bajar de la unidad para perseguir a unos delincuentes, cayó mal parado y se accidentó de una pierna.

Ahí comenzó su calvario.

Pasó por tres cirugías, lo incapacitaron y como fue un accidente laboral esperaba el respaldo total de Seguridad Pública Estatal, pero no fue así: sólo le ofrecieron una pensión del 35 por ciento del sueldo.

"Me rompe el alma. Uno da todo por la corporación para que la corporación te de la espalda", expresó.

Sin poder trabajar por el intenso dolor que solo calma con parches derivados de morfina, tramitó un amparo para obtener la pensión del 100 por ciento.

"Yo ya no voy a funcionar como persona. El amparo dice que me tienen que dar incapacidad y medicamentos y servicios hasta que llegue una resolución".

El cirujano del Isssteleón le reveló que tenía orden de negarle la incapacidad por juicio, por eso el uniformado fue a buscar al coordinador, y así lo trató:

"Me atiende el doctor Salvador Blanco. El doctor se portó demasiadamente grosero me dijo que él no le va a hacer caso a un juez".

"Me dice: yo ya te dije, yo no te contraté, yo no te hice la invitación para que fueras a trabajar".

La semana pasada fue al campo policial de la avenida Garza Sada a pedir el cumplimiento al amparo, pero lo acuartelaron y, pese a su enfermedad, el jefe lo puso a lavar los baños.

"Me dice: yo nomás te voy a decir una cosa, de aquí no vas a salir. Me mandan dos sanitizantes y dos jabones. Los baños asquerosos, no me dan ni guantes, tuve que conseguir unas bolsas para ponermelas".

Y pese a que entregó sus uniformes, le quieren cobrar 6 mil pesos por uno de ellos.

El oficial denunció que Seguridad Pública ya se deslindó de él, sus jefes le levantan actas de abandono de trabajo y maniobran para tumbar la pensión del 35 por ciento, lo que no solo lo dejaría sin un solo peso, sino sin el servicio médico.

"Fuerza Civil e Isssteleón ya no me lo están valiendo y ya se están desatendiendo de mi".

Su abogado advirtió que seguirán promoviendo recursos en busca de justicia laboral.

David sigue sin entender por qué si él se accidentó por hacer su trabajo, la Secretaría de Seguridad Pública le niega su derecho a una pensión digna.

"Se siente feo que la corporación te pague de esa manera. Me rompe el alma".

Para este policía, eso equivale a que le quiten la vida.