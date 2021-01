Pierde Entretenimiento 10 mil mdp en el 2020; piden lugar en el Consejo

Al señalar que la pandemia por el COVID 19 dejo perdidas de por lo menos 10 mil millones de pesos en el 2020 a la industria del entretenimiento, el Cluster de la Industria del Entretenimiento, Deporte y Alimentos exigió al Gobierno del Estado, determinar una fecha para la reapertua y cederles un lugar en el Consejo Estatal de Salud

Esto para formar parte de las decisiones para solucionar los problemas que está generando la pandemia.

Jorge Padilla Ríos, Presidente del Consejo de Salones Unidos, A.C dijo: "Alzamos la voz para que si esta sigue siendo su estrategia podamos llevarla a cabo de una manera ordenada, no repentina, en donde se tome en cuenta nuestras opiniones y experiencias, buscando mejores resultados tanto en el tema de salud como en el económico".

Señalaron que la reactivación de estos sectores podría traer beneficios no solo económicos sino también de salud mental.

Gerardo Guerra, presidente de la asociación de Futbol Rápido y Fútbol 7 de NL AC también manifestó: "Creemos que los asesores que nuestro gobierno estatal actualmente tiene no conocen el contexto, la estructura, ni los alcances de bienestar que podemos generarle a la sociedad en nuestro estado en cada uno de los giros que hoy representamos aquí".

Además consideraron que no están siendo equitativos pues aseguraron que en los dos meses que les permitieron la reapertura cumplieron con todos los protocolos de sanidad y no registraron ningún caso positivo.

Por su parte, Daniel López, presidente de la asociación de Gimnasios Unidos de NL AC, mencionó: "Y eso es muy lamentable, porque eso habla de un trabajo no muy equitativo, entonces, como es posible que se pueda tomar una decisión sin ni siquiera estar con una investigación, una línea científica; donde nosotros como gimnasios no hemos presentado un solo caso de covid"

El Cluster ofreció aportar a la solución y acatar restricciones que no lleven a los cierres repentinos.

Además, el Sindicato de la Industria del Entretenimiento ofreció tener inspectores para verifiquen que se cumplan con las medidas de sanidad.

Félix Coronado, secretario general del Sindicato de la Industria del Entretenimiento: "Para llegar a los puntos más complicados y más difíciles para revisar aquellas empresas o aquellos negocios que no han cumplido y que se les aplique la ley, no vamos a solapara a ninguna empresa que no cumpla con la ley".

Informaron que actualmente por lo menos 70 mil personas se han quedado sin empleo en esta industria.